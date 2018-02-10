Экс-президент Бразилии будет отбывать наказание в тюрьме

Верховный суд Бразилии отказал адвокатам осужденного экс-президента страны Лулы да Силвы в том, чтобы их подзащитный смог отбывать наказание не за решеткой. Хотя окончательный вердикт будет вынесен пленумом верховного суда страны, уже ясно, что бывший глава государства отправится в тюрьму на 12 лет и 1 месяц.

Напомним, в июле 2017 года да Силва был осужден по обвинению в коррупции к 9,5 года тюремного заключения, но в конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри пересмотрели наказание и увеличили срок на 2,5 года.

В результате, если все произойдет, как ожидается, Лула да Силва останется за бортом кампании по выборам президента, которые состоятся в октябре 2018 года. Между тем, напоминает РИА Новости, бывший глава государства, согласно опросам общественного мнения, являлся одним из фаворитов предстоящей гонки.