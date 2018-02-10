Оперная певица Анна Нетребко возмутилась высокими ценами на билеты на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым в Москве и пригрозила больше не выступать в российской столице.

"Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики - если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей, я просто не приеду больше... всем спасибо!", - написала Нетребко на своей странице в Instagram.

В свою очередь высокие цены на билеты организаторы объяснили затратами на организацию выступления. По их словам, они также не могли контролировать поведение спекулянтов.

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов 7 февраля выступили в Концертном зале имени Чайковского. Стоимость одного билета доходила до 150 тысяч рублей. Свое выступление супруги посвятили оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, который скончался 22 ноября 2017 года.

В программе концерта певцы исполнили арии из опер "Отелло", "Макбет", "Трубадур" и "Аида" Верди, "Андре Шенье" Джордано, а также сочинений Леонкавалло, Чайковского, Римского-Корсакова, Масканьи и Каталани. Им аккомпанировал Национальный филармонический оркестр, под руководством дирижера Владимира Спивакова.

Кстати

В этом году Анна Нетребко будет петь на главных оперных сценах мира, и "РГ" решила поинтересоваться, какова цена билетов на спектакли и концерты с ее участием за рубежом.

Так, в феврале в Парижской национальной опере пройдут три представления оперы "Травиата", в которой Анна Нетребко исполняет партию Виолетты. Стоимость билетов на спектакли с ее участием, в зависимости от места в зале, составит от 100 до 231 евро, то есть от 7000 до 16500 рублей.

В марте и апреле в Лондонской королевской опере будет представляться "Макбет", в котором Нетребко предстанет в образе леди Макбет. Цена билетов на сайте театра с возможностью выбора места - от 54 до 245 фунтов, или 4400 - 20000 рублей.

В конце апреля и начале мая в нью-йоркской Метрополитен-опера дают оперу Пуччини "Тоска", в которой главную партию исполняет Нетребко. Стоимость билетов на сайте оперы: 36-295 долларов, или 2100-17200 рублей.

В конце мая Анна Нетребко и азербайджанский драматический тенор Юсиф Эйвазов дают концерт в Королевском Альберт-холле, в Лондоне. Британским любителям оперного искусства самые дешевые билеты на это представление обойдутся в 68 фунтов - примерно 5500 рублей. Однако места в ложах для лиц королевской крови стоят в десятки раз больше - до 4200 фунтов, или более 340 тысяч рублей.

Подготовил Петр Лихоманов