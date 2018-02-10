К застрявшему в Охотском море теплоходу вышел ледокол

На помощь застрявшему во льдах Охотского моря пассажирскому теплоходу "Игорь Фархутдинов" вышел ледокол "Капитан Хлебников". Ожидается, что он подойдет к судну к вечеру субботы, передает ТАСС со ссылкой на морской спасательный подцентр.

По данным ведомства, теплоход сейчас стоит в полынье. Обстановка на борту нормальная.

Последние четыре дня экипаж "Игоря Фархутдинова" пытался самостоятельно пробиться к чистой воде, но маневрирование ни к чему не привело. Более того, в район нахождения теплохода течением принесло новые обширные ледовые поля. После этого власти области приняли решение отправить ему на выручку ледокол.

Напомним, теплоход "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами на борту, направлявшийся от курильского острова Шикотан в сахалинский город Корсаков, застрял в южной части Охотского моря из-за плотного ледового поля. Сигнал бедствия судно не подает. На его борту достаточно запасов питьевой воды, продуктов питания и топлива. Жизни людей ничего не угрожает.