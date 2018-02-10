Судно "Игорь Фархутдинов", попавшее в ледовые поля 4 февраля, освободилось из затора и направляется в Корсаков, сообщается на портале администрации Сахалинской области.

К теплоходу сегодня подошел ледокол "Капитан Хлебников" и вывел пассажирское судно из полыньи в безопасный район.

"Игорь Фархутдинов" в последние дни безуспешно пытался освободиться своими силами, но застрял еще сильнее. Путь судну преградили плотные льды толщиной до полутора метров.

Маршрут пассажирского лайнера пролегал с курильского острова Шикотан в порт Корсаков на Сахалине. На борту находятся 127 пассажиров. Как отметили в морском спасательном центре, обстановка на судне нормальная.