МВД: Виновник ДТП под Красноярском занимался нелегальными перевозками

Водитель минивэна Honda, виновный в ДТП на трассе в Красноярском крае, не имел права перевозить пассажиров, сообщили в полиции.

"Пассажироперевозки осуществлялись незаконно, в настоящий момент проводится проверка деятельности водителя", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, что именно водитель минивэна спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу и столкнувшись там с грузовиком.

Происшествие привело к гибели восьми человек. Виновник аварии также погиб. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.