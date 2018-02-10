Новости

Дальмайер выиграла женский спринт на Играх-2018 16:06
В Ингушетии у ликвидированных боевиков нашли два "пояса смертника" 16:04
Россиянка Воронина стала 10-й в беге на коньках на 3000 м 16:00
В Москве два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов 15:47
Фанаты "вычислили", кто займет Железный трон в "Игре престолов" 15:42
В Севастополе суд взыскал с судовладельца 300 тысяч за разлив топлива 15:39
Про Боба Марли сделают полнометражный мультфильм 15:35
Названы кроссоверы, которые нельзя покупать на вторичном рынке 15:34
"Зенит" обыграл словенский "Марибор" 15:29
Возбуждены дела в отношении руководителей минсельхоза Забайкалья 15:18
Определились финалисты баскетбольного Кубка России 15:17
Саночник Репилов пробился в группу лидеров после первого заезда 15:14
Задержан замначальника пензенского УМВД 15:04
На ЧМ-2018 по футболу шесть сборных выбрали тренировочные базы Кубани 14:58
"Химки" одолели на выезде литовский "Жальгирис" в Евролиге 14:52
В Беларуси мать восьмерых детей работает водителем автобуса 14:43
Чайка представил прокурора Дагестана и рассказал о масштабных хищениях 14:34
Побившая рекорд Марит Бьорген: Очевидно, это моя последняя Олимпиада 14:33
Антон Шипулин стал первым на "Лыжне России" в Екатеринбурге 14:33
Минкомсвязь опубликовала правила аккредитации платформ для ICO 13:55
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве двух человек 13:55
Ученые обнаружили глаза у глубоководных морских звезд 13:49
Шорт-трекист Елистратов вышел в полуфинал на дистанции 1500 м 13:45
МВД: Виновник ДТП под Красноярском занимался нелегальными перевозками 13:35
Возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими в Красноярском крае 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
10.02.2018 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД: Виновник ДТП под Красноярском занимался нелегальными перевозками

Водитель минивэна Honda, виновный в ДТП на трассе в Красноярском крае, не имел права перевозить пассажиров, сообщили в полиции.

Минивэн столкнулся с КамАЗом под Красноярском, погибли восемь человек

"Пассажироперевозки осуществлялись незаконно, в настоящий момент проводится проверка деятельности водителя", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, что именно водитель минивэна спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу и столкнувшись там с грузовиком.

Происшествие привело к гибели восьми человек. Виновник аварии также погиб. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Главное сегодня

СМИ: Сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля
МЧС подготовило рекомендации по гражданской обороне
Соловьев выгнал эксперта из студии после слов о погибшем в Сирии летчике
Россиянка погибла в результате ДТП в США
Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады