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Опубликован топ-10 самых популярных у россиян европейских автомобилей 00:50
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10.02.2018 18:48
Рубрика: Легковые авто

В топ-10 самых популярных кроссоверов мира сменился лидер

Текст: Руслан Антипов

В 2017 году в мире было продано 30 миллионов кроссоверов - на 11 с лишним процентов больше, чем годом ранее. Сегмент SUV занял почти 38 процентов рынка новых легковых автомобилей. Самым популярным кроссовером стала Toyota RAV4, второе место в рейтинге занял другой японский бренд - Honda, с моделью CR-V.

О раскладе сил на рынке кроссоверов сообщалось и ранее. Теперь аналитики агентства focus2move опубликовали чуть более детальную информацию о продажах в SUV-семействе.

Фото: Пресс-служба Lifan
В топ-10 самых популярных китайских авто в РФ вошли 8 кроссоверов

Эксперты отмечают, что "теневым" лидером списка является Nissan X-Trail, который в Северной Америке продается под наименованием Rogue. Если сложить продажи X-Trail (430,3 тысячи машин; +3%) и Rogue (449,3 тысячи; +20,3%), то получится 880 тысяч автомобилей. Для сравнения, в мире в прошлом году было реализовано 800,7 тысячи новых кроссоверов Toyota RAV4. 

Успехи Honda CR-V не так убедительны. Продажи хоть и выросли, но очень незначительно - всего на 0,8 процента.

Полностью список лидеров выглядит так:

Фото: PSA Peugeot Citroen
Citroen через месяц начнет продажи в России кроссовера за миллион рублей

1. Toyota RAV4 (800,7 тысячи машин, + 10.1%)
2. Honda CR-V (757,4 тыс., + 0,8%)
3. Volkswagen Tiguan (718,8 тыс., +37,5%)
4. Hyundai Tucson (619,6 тыс., -4%)
5. Haval H6 (506,9 тыс., -19,7%)
6. Nissan Qashqai (498,2 тыс., +10,3%)
7. Nissan Rogue (449,3 тыс., +20,3%),
8. Nissan X-Trail (430,3 тыс., +3%)
9. KIA Sportage (425,2 тыс., -16%)
10. Mazda CX-5 (410,5 тыс. шт.; +13%).

Наибольшим спросом кроссоверы, согласно отчету, пользуются в Китае, на который приходится 36,3 процента продаж. Со значительным отставанием идут США (24,7%) и Канада (2,8%).

Тем временем недавно появились данные, какие кроссоверы пользуются спросом в России именно сейчас. По итогам января в нашей стране лидером стал компактный SUV Hyundai Creta, второе место занял Kia Sportage, а "бронза" досталась Renault Duster.

#Toyota #Nissan #Honda