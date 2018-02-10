В топ-10 самых популярных кроссоверов мира сменился лидер

В 2017 году в мире было продано 30 миллионов кроссоверов - на 11 с лишним процентов больше, чем годом ранее. Сегмент SUV занял почти 38 процентов рынка новых легковых автомобилей. Самым популярным кроссовером стала Toyota RAV4, второе место в рейтинге занял другой японский бренд - Honda, с моделью CR-V.

О раскладе сил на рынке кроссоверов сообщалось и ранее. Теперь аналитики агентства focus2move опубликовали чуть более детальную информацию о продажах в SUV-семействе.

Эксперты отмечают, что "теневым" лидером списка является Nissan X-Trail, который в Северной Америке продается под наименованием Rogue. Если сложить продажи X-Trail (430,3 тысячи машин; +3%) и Rogue (449,3 тысячи; +20,3%), то получится 880 тысяч автомобилей. Для сравнения, в мире в прошлом году было реализовано 800,7 тысячи новых кроссоверов Toyota RAV4.

Успехи Honda CR-V не так убедительны. Продажи хоть и выросли, но очень незначительно - всего на 0,8 процента.

Полностью список лидеров выглядит так:

1. Toyota RAV4 (800,7 тысячи машин, + 10.1%)

2. Honda CR-V (757,4 тыс., + 0,8%)

3. Volkswagen Tiguan (718,8 тыс., +37,5%)

4. Hyundai Tucson (619,6 тыс., -4%)

5. Haval H6 (506,9 тыс., -19,7%)

6. Nissan Qashqai (498,2 тыс., +10,3%)

7. Nissan Rogue (449,3 тыс., +20,3%),

8. Nissan X-Trail (430,3 тыс., +3%)

9. KIA Sportage (425,2 тыс., -16%)

10. Mazda CX-5 (410,5 тыс. шт.; +13%).

Наибольшим спросом кроссоверы, согласно отчету, пользуются в Китае, на который приходится 36,3 процента продаж. Со значительным отставанием идут США (24,7%) и Канада (2,8%).

Тем временем недавно появились данные, какие кроссоверы пользуются спросом в России именно сейчас. По итогам января в нашей стране лидером стал компактный SUV Hyundai Creta, второе место занял Kia Sportage, а "бронза" досталась Renault Duster.