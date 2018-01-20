Названы самые популярные кроссоверы мира в 2017 году

Японский "паркетник" Toyota RAV4 наконец занял первую строчку мирового рейтинга кроссоверов и внедорожников. В 2017 году "рафик", как называют эту популярную модель в России, опередил по числу продаж многолетнего лидера - Honda CR-V.

По данным статистического портала focus2move, Toyota RAV4 в минувшем году разошелся тиражом 807 401 единица, что на 11% больше, чем в 2016-м. В то же время в мире было реализовано 748 048 Honda CR-V - это всего на 3 тысячи (0,4%) меньше прошлогоднего объема. Эту модель в итоговом рейтинге едва не нагнал немецкий Volkswagen Tiguan, который сильно прибавил после обновления - до 703 143 продаж (плюс 34,5%). В топ-5 также вошли корейский кроссовер Hyundai Tucson (602 678 штук, минус 3,8%) и китайский Haval H6 (531 981 единица, минус 8,4%).

Далее в рейтинге целая череда кроссоверов Nissan. В 2017 году было продано 498 853 Qashqai (плюс 10,4%), 449 992 Rogue (плюс 20,5%) и 426 103 X-Trail (плюс 2,2%). Поскольку последние два - по сути, американская и европейская версии одной модели, маркетологам Nissan впору задуматься об их объединении под общим "шильдиком". Тогда, очевидно, у рейтинга будет совсем другой лидер.

Далее в топ-10 следуют Kia Sportage (425 471, минус 15,8%) и Mazda CX-5 (408 417, плюс 12,6%).

Отметим, что все вышеназванные автомобили (формально - кроме Nissan Rogue) представлены в России. Самым популярным среди них на нашем рынке, по данным за 2017 год, также является Toyota RAV4, уступающая по числу продаж только более доступным Hyundai Creta и Renault Duster.