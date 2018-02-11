Изгнанный с эфира Соловьева гость извинится перед семьей Героя России

Американский эксперт Григорий Винников, которого выгнали из студии во время эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", принесет извинения родственникам погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Такое обещание он дал в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает РИА Новости.

Винников назвал сказанные им слова "бестактной и неуместной шуткой". "Я обязательно принесу свои извинения семье летчика ", - пообещал эксперт. При этом он добавил, что его "что-то заклинило" во время передачи.

Напомним, телеведущий Владимир Соловьев выгнал Григория Ванникова из студии, когда тот попытался оспорить присуждение Роману Филипову звания Героя России. Пилот погиб 3 февраля после того, как террористы сбили его штурмовик. Майор катапультировался, однако во время боя, будучи окруженным боевиками, подорвал себя гранатой.