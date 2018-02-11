Развернувший флаг РФ на ОИ американец рассказал о реакции соотечественников

Американские болельщики посмеялись над своим соотечественником Филипом Вахудой, который на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане развернул российский флаг в знак поддержки наших спортсменов. Об этом рассказал сам Филип.

Он подчеркнул, что сделал это из уважения к Виктору Ану и Антону Шипулину, которые не были приглашены на Игры. Американец заявил, что считает нелепым недопуск чистых атлетов до соревнований, хотя и не стал скрывать, что столкнулся с непониманием со стороны других фанатов из своей страны, которые на церемонии сидели рядом с ним.

"Посмеялись. Просто посмеялись. Они спокойно ко всему отнеслись. Хотя другие американцы, с которыми я общался, высказывались довольно отрицательно", - приводит слова Филипа RT.

По мнению Вахуды, причина такого отношения проста. Она заключается в негативном освещении России в американских СМИ. "Обидно, что мы не можем про это забыть хотя бы на время Олимпийских игр", - отметил он.