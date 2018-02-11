Что известно о разбившемся самолете Ан-148

Ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148 разработан авиационным научно-техническим комплексом имени Антонова в 2004 году, а через три года начались летные испытания. Начиная с 2009 года Ан-148 производился по лицензии на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

Как сообщает сайт АО Саратовские авиалинии, реактивный самолет Ан-148 рассчитан на перевозку 83 пассажиров и двух пилотов. Длина самолета - более 29 метров, высота - 8,2 метра, размах крыла - свыше 28 метров. Максимальный взлетный вес - более 37 тонн килограмм. Максимальная дальность полета - 3600 километров. Крейсерская скорость - 870 километров в час.

Самолет АН-148 отвечает требованиям ИКАО по шуму на местности и по эмиссии авиационных двигателей. Кроме того, комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки машины в сложных метеорологических и ночных условиях.

Всего в Воронеже со стапелей предприятия сошли 29 самолетов Ан-148 различных модификаций. Основные эксплуатанты самолета Ан-148 - это Министерство обороны России, специальный летный отряд "Россия", МЧС и авиакомпании "Ангара" и "Саратовские авиалинии".

До катастрофы в Подмосковье было известно только об одном крушении Ан-148. Оно произошло 5 марта 2011 года около деревни Гарбузово на границе Белгородской и Воронежской областей. В катастрофе погибли шесть человек, в том числе пилоты из Мьянмы. Причиной крушения самолета стала ошибка в пилотировании экипажа.