СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья

Специалисты Следственного комитета опубликовали видео обысков, которые начались в министерстве сельского хозяйства Забайкалья после задержания главы ведомства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.

Напомним, чиновников подозревают в превышении служебных полномочий при выдаче выделенных правительством РФ субсидий, которые были направлены в помощь предпринимателям Забайкалья, пострадавшим в 2016 году от засухи.

По данным следователей, чиновники ставили аграриям специальные условия для получения субсидий, однако не имели на это право.

В результате людям был причинен ущерб в размере более 10,5 миллиона рублей. Общий размер ущерба от гибели урожая из-за засухи в 2016 году составил более миллиарда рублей.

Уголовное дело против министра сельского хозяйства и его заместителя было возбуждено по материалам региональных УМВД и прокуратуры. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных чиновников.