Новости

В работе "Райффайзенбанка" произошел сбой 13:33
Расхитителя гробниц в Китае приговорили к смертной казни 13:23
Петербургских чиновников смогут увольнять по подозрению в коррупции 13:06
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" перенесен на резервную дату 13:02
Беларусь подарила Смоленску уникальный трамвай 12:50
Голландский конькобежец Крамер выиграл забег на 5000 м на Олимпиаде 12:49
Электрички на двух направлениях МЖД задержали из-за отказа техники 12:42
СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья 12:23
В Зауралье на железнодорожные пути выбросили младенца 12:22
В Астрахани при пожаре в жилом доме погибли четыре человека 12:18
Россияне за год получили 300 миллионов интернет-посылок 12:05
США заподозрили Китай в древних планах по уничтожению Америки 12:00
Художник из Беларуси подарил гравюры Астраханской картинной галерее 11:55
Лыжник Спицов стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде 11:53
Мужчина с ножом напал на посетителей магазина в Пекине 11:40
Минобороны показало уникальное фото летящего ракетоносца Ту-95МС 11:35
В Чечне в ДТП пострадали девять человек и один погиб 11:11
В Ростове Роспотребнадзор проверил гостиницы к ЧМ-2018 11:02
Студентка из Омска победила во всероссийском конкурсе красоты 11:01
Экскурсионный вертолет с семью туристами разбился в Гранд-Каньоне 10:56
Трамп согласился дать интервью для книги-ответа на "Огонь и ярость" 10:51
В Дубае откроют самый высокий отель в мире 10:45
Развернувший флаг РФ на ОИ американец рассказал о реакции соотечественников 10:36
Какие улицы перекрыли в Москве из-за зимнего велопарада 10:24
Граждане Сербии подадут иск против НАТО 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
11.02.2018 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты Следственного комитета опубликовали видео обысков, которые начались в министерстве сельского хозяйства Забайкалья после задержания главы ведомства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.

Фото: Кирилл Ясько/РИА Новости
Хорошавина приговорили к 13 годам колонии строгого режима

Напомним, чиновников подозревают в превышении служебных полномочий при выдаче выделенных правительством РФ субсидий, которые были направлены в помощь предпринимателям Забайкалья, пострадавшим в 2016 году от засухи.

По данным следователей, чиновники ставили аграриям специальные условия для получения субсидий, однако не имели на это право.

В результате людям был причинен ущерб в размере более 10,5 миллиона рублей. Общий размер ущерба от гибели урожая из-за засухи в 2016 году составил более миллиарда рублей.

Уголовное дело против министра сельского хозяйства и его заместителя было возбуждено по материалам региональных УМВД и прокуратуры. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных чиновников.

Главное сегодня

СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья
Глава Ростеха заявил о готовности РФ продавать С-400 американцам
Изгнанный с эфира Соловьева гость извинится перед семьей Героя России
В США посчитали форму россиян самой стильной на Олимпиаде
Эрдоган: В Сирии сбит турецкий военный вертолет, есть погибшие