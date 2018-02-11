В минсельхозе Забайкалья начали обыски после задержания министра

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкалья следователи по расследованию особо важных дел совместно с сотрудниками полиции начали обыски в кабинетах министра, четырех его заместителей и бухгалтерии, сообщили в СУ СК региона.

Напомним, накануне были задержаны глава регионального минсельхоза Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина.

Они подозреваются в совершении преступлений по двум статьям УК РФ: "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб".

По предварительным данным, чиновники превышали полномочия при выплате субсидий правительством РФ, которые предназначались аграриям Забайкалья, пострадавшим в 2016 году от засухи. Тогда ущерб от гибели урожая составил более миллиарда рублей.

Сообщается, что из-за незаконных требований чиновников, ставивших необоснованные условия для выделения субсидий, предпринимателям был причинен ущерб в размере более 10,5 миллиона рублей.