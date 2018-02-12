В понедельник стало известно, что мужчине, напавшему на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в офисе радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате, предъявлено окончательное обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования было проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, признавшая подследственного невменяемым.

Вскоре стороны начнут ознакомление с материалами уголовного дела, уточнили в СК.

В январе адвокат пострадавшей Сергей Бадамшин рассказал, что эксперты выявили у Бориса Грица, обвиняемого в нападении с ножом на радиоведущую, параноидную шизофрению с непрерывным типом течения. Из-за психического заболевания у мужчины, по его словам, регулярно возникают параноидальные идеи, а также развивается мания преследования.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября 2017 года. Имеющий двойное гражданство РФ и Израиля 48-летний Борис Гриц прорвался в "Эхо Москвы", ослепив охранника из баллончика. После этого он поднялся на лифте в редакцию, где нанес журналистке удар ножом в шею. После этого злоумышленник был задержан сотрудниками ЧОП, а чуть позже передан полицейским.

После нападения Фельгенгауэр была госпитализирована. Были диагностированы резаные раны передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности.

Гриц на допросе заявил, что напал на журналистку, поскольку она сексуально домогалась до него путем телепатической связи. Причем, якобы это происходило в течение нескольких лет. Свою вину он признал, но лишь частично. Убивать женщину он не намеревался, уверял он.