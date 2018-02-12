Погибший в авиакатастрофе экстрасенс предчувствовал крушение Ан-148

У одного из пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 было странное видение накануне катастрофы. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на близких молодого человека.

Илья Ставский, которому 11 февраля должно было исполниться 33 года, возвращался воскресным рейсом домой в Орск. В Москву он приехал, чтобы отметить день рождения со своей девушкой.

За несколько дней до трагедии молодой человек, увлекавшийся эзотерикой, увидел в магическом шаре много полиции в поле. По словам девушки Ильи Натальи, он принял знак за предупреждение, чтобы не устраивать вечеринку на день рождения, и не испытывал беспокойства перед полетом.

Самолет Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, упал через четыре минуты после взлета. На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.