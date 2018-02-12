Рухнувшим в Подмосковье Ан-148 управляли опытные пилоты

Командир и второй пилот рухнувшего в Подмосковье самолета имели несколько сотен часов налета на Ан-148. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании "Саратовские авиалинии". Там отметили, что всего на борту разбившегося лайнера находились шесть членов экипажа.

"Командир воздушного судна - 51-летний Валерий Губанов. Он имел свыше 5 тысяч общего налета часов, из них на Ан-148 - 2147 часов. Второй пилот - 44-летний Сергей Гамбарян - имел 812 часов налета на этом типе воздушных судов", - сообщил представитель перевозчика.

Напомним, пассажирский Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск. Из аэропорта Домодедово лайнер вылетел в 14:21 по местному времени. Через пять минут самолет уже был на высоте 1900 метров. Но затем началась резкая потеря высоты, после чего воздушное судно пропала с экранов радаров.

Обломки самолета были найдены в районе деревни Степановское. Также был обнаружен первый из двух бортовых самописцев. Он фиксировал параметры полета. Состояние "черного ящика" оценивается как удовлетворительное.

Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения Ан-148. Среди них - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.