Белгородские власти помогут семье девушки, погибшей в Ан-148

Правительство Белгородской области окажет материальную помощь родным девушки, погибшей в катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Ткачев.

- Сейчас готовятся необходимые документы, сумма помощи станет известна после подписания постановления, - рассказал Ткачев.

В соответствии с федеральным законодательством, всем родственникам погибших выплачивается страховка в размере более двух миллионов рублей, сообщил ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов. Чиновник отметил, что "дополнительные решения в данном направлении" будут приняты по линии регионов.

Напомним, 11 февраля вскоре после взлета разбился Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Домодедова в Орск. На борту самолета находилось 65 пассажиров - в том числе трое детей - и шесть членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух и более человек. Следствие рассматривает все возможные версии авиакатастрофы. "Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148.