СК РФ: Напавший на радиоведущую "Эха Москвы" признан невменяемым

В понедельник стало известно, что мужчине, напавшему на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в офисе радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате, предъявлено окончательное обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования было проведено 14 судебно-следственных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой подследственный был признан невменяемым.

В ближайшее время начнется ознакомление сторон с материалами уголовного дела, уточнили в СК.

В январе адвокат пострадавшей Сергей Бадамшин рассказывал, что эксперты выявили у Бориса Грица, обвиняемого в нападении с ножом на радиоведущую, параноидную шизофрению с непрерывным типом течения. Из-за психического заболевания у мужчины, по его словам, регулярно возникают параноидальные идеи, а также развивается мания преследования.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября 2017 года в помещении радиостанции "Эхо Москвы". Имеющий двойное гражданство РФ и Израиля 48-летний Борис Гриц прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика. После этого он поднялся на лифте в редакцию радиостанции, где нанес журналистке удар ножом в шею. После этого злоумышленник был задержан сотрудниками ЧОП, а чуть позже передан прибывшим полицейским.

После нападения Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, где ей была проведена операция. У женщины были диагностированы резаные раны передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева.

Гриц на допросе заявил, что напал на журналистку, поскольку она сексуально домогалась до него путем телепатической связи. Свою вину мужчина признал, но лишь частично. Убивать, по его словам, женщину он не намеревался.