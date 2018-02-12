В Тамбовской области помогут семье командира разбившегося Ан-148

Власти Тамбовской области обещали оказать всю необходимую помощь родственникам Валерия Губанова, который управлял рухнувшим под Москвой самолетом "Саратовских авиалиний". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жена, дочь и зять погибшего тамбовчанина выехали в столицу в понедельник утром. Тамбовские чиновники находятся с ними на связи, координируют встречу и размещение через оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве. Губернатор Александр Никитин поручил рассмотреть все вопросы, связанные с поддержкой семьи летчика.

Командир попавшего в авиакатастрофу воздушного судна был опытным пилотом: на его счету пять тысяч часов налета, из них свыше двух тысяч - на Ан-148. Валерий Иванович родился в 1966 году, окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, участвовал в войне в Афганистане. После увольнения из армии Губанов работал и жил с семьей в Тамбове. Затем перешел в гражданскую авиацию.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва - Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Попавший в катастрофу Ан-148 был произведен в Воронеже в 2010 году для авиакомпании "Россия". В 2017-м машину арендовали "Саратовские авиалинии". Компания временно приостановила эксплуатацию самолетов этой модели до выяснения обстоятельств аварии.