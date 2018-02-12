Работник Пулково ответит в суде за падение с трапа бабушки и внучки

Начальник участка механических работ службы спецтранспорта компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом Пулково, предстанет перед судом. Его обвиняют в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Резонансная трагедия произошла 27 сентября прошлого года. При выходе из самолета 44-летняя женщина с полуторагодовалой внучкой провалились в выдвижной пролет трапа и рухнули на асфальт с трехметровой высоты. Бабушка получила травмы средней тяжести, а девочка через несколько дней умерла в больнице.

Следствие установило, что на злополучном трапе были установлены не фирменные детали - в частности, ось поворота принципиально отличалась от оригинала и была куда менее прочной, чем в стандартной комплектации, поэтому не могла обеспечить безопасность пассажиров при полной нагрузке.

Сейчас предварительное следствие закончено, обвинительное заключение утверждено, и дело по части 2 статьи 266 УК РФ передано в Московский районный суд для рассмотрения по существу.