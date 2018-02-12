ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Крыму

УФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Давыденко задерживают в тот момент, когда он со спортивной сумкой садится в легковой автомобиль. Оперативники валят мужчину на землю и застегивают на запястьях наручники. Задержанного доставляют в спецавтомобиле на допрос в УФСБ.

Напомним, по версии ФСБ Константин Давыденко по заказу украинских спецслужб собирал и передавал информацию о подразделениях Росгвардии и сотрудниках ФСБ, служащих на полуострове. Эти сведения составляют гостайну, и их утечка за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России ("Шпионаж").

С 2016 года это уже шестой случай задержания на полуострове диверсантов и членов диверсионно-разведывательных групп, в составе которых действовали граждане России и Украины. Большинство из них собирали данные о частях министерства обороны РФ, Черноморского флота, а также готовились к организации терррористических актов. Среди задержанных - сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Захтей и Евгений Панов, члены диверсионно-террористической группы минобороны Украины Дмитрий Штыбликов, Владимир Дудко и Алексей Бессарабов, Алексей Стогний и Глеб Шаблий, бывший военнослужащий Черноморского флота Леонид Пархоменко, агент СБУ - гражданин Украины Геннадий Лимешко, наконец, российские граждане Анна Сухоносова и военнослужащий Дмитрий Долгополов. Завтра в Верховном суде Крыма начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Андрея Захтея, обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова.