Тюменский Росприроднадзор назвал источник "покраснения" реки

Тюменский Росприроднадзор назвал возможный источник загрязнения мелиоративных каналов в деревне Молчанова, из-за которого река стала кроваво-красного цвета.

Главным "подозреваемым" стал тепличный комплекс в деревне Нариманова, что находится неподалеку от места загрязнения. Несмотря на то, что ранее эксперты проверяли воду вблизи хозяйства, решили осмотреть саму производственную площадку.

- За теплицами нашли накопитель стоков, заполненный водами красно-бурого цвета. Перекачка из накопителя размером пятьдесят на двадцать метров в мелиоративных канал производится с помощью насоса, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Протокол об административном правонарушении составлен, в Росприроднадзоре сообщают о завершении расследования, но подчеркивают, что назначена экспертиза стоков и осмотр объектов, принадлежащих юридическому лицу.

Также стали известны результаты отбора проб воды и льда из искусственных водотоков. В них обнаружили превышение предельно допустимых концентраций химических веществ для водных объектов рыбохозяйственного назначения по взвешенным веществам, азоту аммония, азоту нитратов, фенолам, железу общему, марганцу, меди. Пробы оказывают острое токсическое действие на низших ракообразных Ceriodaphnia affinis, которые использовались в качестве тест-объектов.

Напомним, сообщения об изменении цвета воды в реке появились в конце января. На проблему обратили внимание местные жители, которые стали выкладывать фотографии в соцсетях.