В Минздраве рассказали о поисках тел погибших при крушении Ан-148

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что работы по поиску останков погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье будут продолжаться неделю. Об этом информирует РИА Новости.

Она отметила, что останки будут транспортироваться в судебно-медицинский морг Москвы.

"Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников... людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву", - добавила министр.

Скворцова также добавила, что команда психотерапевтов из московского института имени Сербского вылетела в Орск для оказания помощи родственникам погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний", вылетевший в воскресенье из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все они погибли.