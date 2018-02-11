На борту разбившегося Ан-148 было трое детей

В числе пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавшего из Москвы в Орск, были трое детей.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу города Орска Андрея Одинцова. По его словам, кроме взрослых, в салоне находились ребенок и два подростка - ученики одиннадцатого класса.

По предварительной информации, в числе пассажиров лайнера были двое москвичей и один житель Санкт-Петербурга, остальные - оренбуржцы. Всего на борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний", вылетевший сегодня в 14 часов 21 минуту из столичного аэропорта Домодедово в Орск, через несколько минут пропал с радаров. Обломки лайнера были найдены в Раменском районе Подмосковья.

Указом губернатора Оренбуржья Юрия Берга 12 февраля в регионе объявлен день траура. Лидер региона заявил, что семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.

В Орске развернут оперативный штаб. Для оказания психологической помощи близким жертв трагедии задействованы десять психологов МЧС. Работает горячая линия МЧС 8800 775 17 17.