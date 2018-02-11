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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в катастрофе Ан-148

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Власти Оренбуржья не оставят без поддержки семьи погибших в авиакатастрофе пассажиров рейса Москва - Орск - Москва. Об этом заявил губернатор региона Юрий Берг. Он выразил соболезнования близким жертв трагедии.

Фото: Телеканал "360"
В Саратове создан оперативный штаб после крушения Ан-148

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья, в связи с крушением самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавшего из Москвы в Орск, лидер региона Юрий Берг экстренно вылетел на восток области.

В Орске развернут оперативный штаб для помощи семьям погибших в авиакатастрофе, куда будет стекаться вся оперативная информация об аварии. В местном аэропорту начнет работу ь специальная комиссия. В ее состав вошли сотрудники МЧС, а также психологи и медики.

Напомним, что самолет, вылетевший в воскресенье из столичного аэропорта Домодедово в Орск, упал в Раменском районе Московской области.

По предварительным данным, на борту лайнера находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

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