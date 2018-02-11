Спасатели обнаружили много тел на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

В предполагаемый район падения самолета Ан-148 выдвинулись сотрудники МЧС России. Это лучшие спасатели России из двух отрядов Центроспас и отряда по проведению работ особого риска "Лидер". Добираться им было относительно просто, потому что их базирование как раз и находится примерно в том районе. Поэтому ничего удивительного в том, что именно они оказались первыми на месте крушения нет. Спасатели МЧС обнаружили большое количество погибших на месте падения самолета в Подмосковье. ЧП произошло в Раменком районе Подмосковья.

Кстати, в авиапарке МЧС России имеются два подобных самолета Ан. И до недавнего времени именно на них совершал свои полеты по стране министр ведомства Владимир Пучков. И за время эксплуатации обоих спасательных самолетов Ан-148 с именами прославленных советских асов Покрышкин и Кожедуб, никаких инцидентов зарегистрировано не было. Самолеты проявили себя прекрасно. Как бы там ни было, сейчас спасатели будут собирать останки и самолета и людей. Расследование впереди. Но, как сообщили в центре погоды "Фобос", температура и ветер в районе крушения были вполне летными и вряд ли могли повлиять на турбулентность и в конечном итоге на причины катастрофы.

Напомним, ранее стало известно о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Спасатели обнаружили место падения лайнера в Раменском районе. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По факту крушения самолета возбуждено дело о нарушении правил полетов, сообщили в Следственном комитете РФ.