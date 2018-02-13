Гаага уведомила Москву об отмене визита главы МИД королевства

Гаага официально проинформировала российский МИД об отмене визита главы МИД Нидерландов в Москву, передает ТАСС.

"Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИД в Россию", - отметили на Смоленской площади. Переговоры были запланированы на 14 февраля.

Напомним, ранее министра иностранных дел Королевства Халбе Зейлстры подал в отставку. Причиной стала ложь о встрече с президентом Владимиром Путиным в 2006 году. Как он сам выразился в голландском парламенте, "Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, "которому можно полностью доверять".

Глава правительства Марк Рютте сообщил о назначении временно исполняющего обязанности главы МИД страны. Заменили Зейлстры министром внешней торговли Нидерландов Сигридом Кагом, который будет совмещать должности пока не найдут нового руководителя в министрество иностранных дел.