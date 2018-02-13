На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Итан Хоук сыграет Николу Теслу

Новость 13.02.2018, 12:12 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Бывший муж Умы Турман и зубр малобюджетного кинематографа Итан Хоук сыграет короля электриков, полиглота, ненавистника микробов и "святого заступника электричества" в байопике "Тесла", сообщает THR.

Постановкой фильма займется Майкл Алмерейда ("Марджори Прайм", "Дэдвуд").

Едва не ставший священником Никола Тесла - одна из самых популярных (и довольно эксцентричных) личностей современной культуры. Он внес неоценимый вклад в создание устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции.

Фото: kinopoisk.ru
Элизабет Мосс сыграет тайную сестру Джона Кеннеди

Его конфликт с другим известным изобретателем Томасом Эдисоном перерос в неприкрытую конкуренцию под названием "Война токов" (к слову, отличительной особенностью обоих было малое количество времени, которое они использовали для сна).

Имя Теслы используется в названии крупнейшей исследовательской компании Илона Маска и не только, ряда музыкальных коллективов (включая российский), в качестве персонажа изобретатель используется (или упоминается) в ряде компьютерных игр и т.д.

Также Тесла неоднократно воплощался на экране, в самых разных амплуа - от детектива до полувампира, а также становился, к примеру, роботом в комиксах.

Сюжет картины сосредоточится не только на карьере Теслы и его соперничестве с Томасом Эдисоном, но и расскажет об отношениях с дочерью американского предпринимателя Дж. П. Моргана.

Это не первое сотрудничество Хоука и Алмерейды - ранее уже работали вместе над "Гамлетом" и "Цимбелином".

Дата выхода картины пока не объявлена.

Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Элизабет Мосс сыграет тайную сестру Джона Кеннеди 12.02.2018
Американским ремейком российского хоррора займутся авторы "Заклятия" 12.02.2018
Фото: Эль Фаннинг и Бен Фостер в экранизации романа Ника Пиццолатто 12.02.2018
#байопик
Фото: AP Photo
Про Боба Марли сделают полнометражный мультфильм 10.02.2018
Рома Зверь из "Зверей" сыграет лидера "Зоопарка" в фильме о Цое 09.02.2018
"Шелдон" сыграет в биографическом фильме о маньяке 02.02.2018
#Итан Хоук
Фото: youtube.com/ ChannelParadiseGroup
Вышел трейлер нового боевика с Итаном Хоуком "24 часа на жизнь" 15.10.2017
Появились кадры из новой драмы автора "Бешеного быка" и "Таксиста" 04.09.2017
Фото: 19-летняя дочь Умы Турман дебютирует в кино 11.07.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.