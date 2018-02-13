Итан Хоук сыграет Николу Теслу

Бывший муж Умы Турман и зубр малобюджетного кинематографа Итан Хоук сыграет короля электриков, полиглота, ненавистника микробов и "святого заступника электричества" в байопике "Тесла", сообщает THR.

Постановкой фильма займется Майкл Алмерейда ("Марджори Прайм", "Дэдвуд").

Едва не ставший священником Никола Тесла - одна из самых популярных (и довольно эксцентричных) личностей современной культуры. Он внес неоценимый вклад в создание устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции.

Его конфликт с другим известным изобретателем Томасом Эдисоном перерос в неприкрытую конкуренцию под названием "Война токов" (к слову, отличительной особенностью обоих было малое количество времени, которое они использовали для сна).

Имя Теслы используется в названии крупнейшей исследовательской компании Илона Маска и не только, ряда музыкальных коллективов (включая российский), в качестве персонажа изобретатель используется (или упоминается) в ряде компьютерных игр и т.д.

Также Тесла неоднократно воплощался на экране, в самых разных амплуа - от детектива до полувампира, а также становился, к примеру, роботом в комиксах.

Сюжет картины сосредоточится не только на карьере Теслы и его соперничестве с Томасом Эдисоном, но и расскажет об отношениях с дочерью американского предпринимателя Дж. П. Моргана.

Это не первое сотрудничество Хоука и Алмерейды - ранее уже работали вместе над "Гамлетом" и "Цимбелином".

Дата выхода картины пока не объявлена.