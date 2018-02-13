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13.02.2018 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске нашли пропавших школьниц

Текст: Нина Рузанова (Омск)

Две десятилетние девочки, пропавшие в Омске вчера вечером, найдены живыми и невредимыми. По данным регионального СУ СКР, они ночевали у подруги.

На Таймыре найдены пропавшие в 35-градусный мороз дети

Как сообщала "РГ", об исчезновении двух школьниц родители заявили в полицию накануне около 23.00. На поиски, которые продолжались всю ночь, вышли десятки сотрудников полиции, а также волонтеры. К розыску привлекли и таксистов, и сотрудников частных охранных предприятий, однако девочек обнаружить не удалось. Как выяснилось, они переночевали у подружки, а утром продолжили "прогулку". Днем их нашли в магазине на улице Ватутина.

Между тем следователи уже возбудили уголовное дело по статье УК об убийстве. После того, как дети нашлись, правоохранительные органы сосредоточатся на выяснении причин случившегося. Например, где были родители в момент исчезновения дочерей и почему они сообщили о пропаже так поздно (последний раз школьниц видели на горке между шестью и семью часами вечера).

- Обе девочки - из малообеспеченных и социально неблагополучных семей, - сообщили "РГ" в СУ СКР по Омской области. - Сейчас  проводится проверка в отношении сотрудников социальных служб: семьи состояли на учете, и не исключено, что соцработники халатно отнеслись к своим обязанностям, не обращая внимания на тревожные сигналы. Будут опрошены и педагоги школы, где учатся девочки: были ли конфликты со сверстниками, пропускали ли школьницы занятия.

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