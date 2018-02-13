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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Томские врачи рассказали о состоянии выживших при аварии Ми-8

Текст: Никита Зайков (Томск)

Трое пассажиров и один член экипажа медицинского вертолета Ми-8, совершившего вчера жесткую посадку в Томской области, находятся на лечении в больнице города Стрежевой.

Фото: Телеканал "360"
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Как рассказали "РГ" в администрации региона со ссылкой на врачей, женщина, которую перевозили на воздушном судне в качестве пациента, остается в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести. По словам главврача городской больницы Олега Каминского, пациенты были доставлены с ушибами, переломами, травмами разной степени тяжести и общим переохлаждением организма.

- При поступлении всем пострадавшим был проведен ряд диагностических процедур. В результате двое госпитализированы в хирургическое отделение больницы, еще двое в реанимационное - перевод одного из них в общее отделение врачи планируют уже сегодня, - уточнил Олег Каминский. - В больнице имеется все необходимое оборудование и медикаменты. Необходимости в переводе пациентов в больницы Томска нет.

Напомним, связь с вертолетом, который направлялся из поселка Прохоркино в село Александровское, пропала вчера, около 14:45 по местному времени. После этого сработал аварийный маяк Ми-8. Позже вертолет обнаружили на земле, в 42 километрах от места назначения. Всего на борту находились шесть человек, двое членов экипажа погибли.

В Западно-Сибирском следственном управлении СК РФ на транспорте возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

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