Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выдворенный в понедельник, 12 февраля, с Украины в Польшу, заявил о намерении вернуться в Киев.

"Конечно, я буду возвращаться на Украину, я найду, как это сделать. Я думаю, что сейчас нам нужно продолжать нашу борьбу", - цитирует телеинтервью скандального политика ТАСС.

Он добавил, что нынешние власти не стоит бояться, поскольку им осталось работать "очень мало времени" и они сами "трусы". "Их нужно отстранить от власти мирным путем, чтобы спасти украинскую экономику, уменьшить тарифы, чтобы прекратить массовый выезд людей из Украины в Европу", - сказал Саакашвили.

Впрочем, основные заявления он сделает во вторник на специальной пресс-конференции, которую проведет в Варшаве.

Напомним, в понедельник Саакашвили был задержан сотрудниками пограничной службы в одном из ресторанов грузинской кухни и после отправлен самолетом в Польшу. Власти объяснили эти действия "исполнением решения компетентного органа о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания".