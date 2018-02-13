По ходатайству следствия Лефортовский районный суд столицы сегодня продлил срок содержания под стражей экс-главе следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко.

По решению суда он останется в следственном изоляторе "Лефортово" до 26 мая.

В декабре прошлого года бывший высокопоставленный сотрудник следственных органов неожиданно перешел из разряда свидетелей в обвиняемые по громкому делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого. Тогда же суд санкционировал арест Крамаренко до 15 февраля. Мосгорсуд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу, в которой содержалась просьба о переводе под домашний арест, удовлетворения. По ходатайству обвиняемого, рассмотрение апелляционной жалобы на избрание ему меры пресечения проходило без его участия.

Адвокат, выступая в суде, напомнил, что его подзащитный обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ "взятка в особо крупном размере", и у него якобы нет оснований скрываться от следственных органов.

Но по убеждению следователя и прокурора, обвиняемый, находясь дома, попытается помешать расследованию дела.

По версии следствия, Крамаренко совместно с главой управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим первым заместителем руководителя столичного следственного главка генералом Денисом Никандровым получили взятку от людей из окружения Захария Калашова, он же Шакро Молодой, за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "криминального авторитета" - Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Фигурантом этого дела является еще один высокопоставленный офицер следственного ведомства - Александр Ламонов, бывший заместитель Максименко.

По версии следствия, Алексей Крамаренко получил от "вора в законе" взятку в 200 тысяч долларов

В суде прозвучала сумма 200 тысяч долларов. Именно столько денег, по озвученным данным, получил Крамаренко от Калашова через бизнесмена Дмитрия Смычковского. Предприниматель сбежал и объявлен в международный розыск. И для кого передал он деньги полковнику юстиции - точно не известно.

Возможно, экс-глава следственного управления ЦАО столицы был посредником. По крайней мере, свою вину он не признает.

Дело в отношении Никандрова и Ламонова было выделено в отдельное производство, а уголовное дело Максименко уже рассматривается в Мосгорсуде.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"