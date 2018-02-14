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14.02.2018 12:04
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики рассказали о веществах, мешающих похудеть и провоцирующих рак

Текст: Алексей Иванов

Перфторалкильные химические вещества (perfluoroalkyl substances, PFAS), используемые при производстве многих потребительских товаров, в том числе посуды и упаковки для продуктов питания, являются одной из причин того, что люди с лишним весом не могут похудеть. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, сообщается на сайте учреждения.

Фото: Depositphotos.com
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Ранее уже было установлено, что PFAS могут провоцировать появление рака, гормональных нарушений, ослабляют иммунитет и плохо влияют на репродуктивную функцию. Сейчас же выяснилось, что эти соединения, которые к тому же очень долго выводятся из организма, приводят к снижению метаболизма, то есть ухудшают обмен веществ.

Ученые проанализировали данные 621 пациента с избыточным весом и ожирением, участвовавших в течение двух лет в исследовании, посвященном эффективности различных диет. Затем специалисты решили проверить возможную связь между количеством PFAS в крови участников на момент начала эксперимента и динамикой веса в дальнейшем.

В течение первых шести месяцев испытания участники потеряли в среднем 6,4 килограмма, но спустя полтора года вновь набрали примерно 2,7 килограмма. Выяснилось, что те, у кого эффективность диеты оказалась наименьшей, также имели самую высокую концентрацию PFAS в крови, что было особенно заметно среди женщин. Они набрали примерно на два килограмма больше, чем люди с наименьшей концентрацией PFAS.

- Мы обычно оцениваем влияние этих химических веществ с точки зрения редких заболеваний, таких как рак, но, похоже, они также играют определенную роль в ожирении, что является серьезной проблемой для здоровья миллионов людей во всем мире, - отметил соавтор исследования Филипп Гранжан. - Выводы показывают, что предотвращение или снижение воздействия PFAS может помочь людям поддерживать стабильный вес тела после того, как они успешно потеряют вес.

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