Глава минздрава Татарстана отправлен в отставку

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин, возглавлявший ведомство с сентября 2013 года, освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

В документе говорится, что отставка связана "с переходом на другую работу".

Как сообщает пресс-служба главы региона, на должность министра назначен Марат Садыков, с 2008 года занимавший пост главного врача городской клинической больницы №7.

Напомним, 1 февраля следственные органы региона провели в министерстве здравоохранения обыски, после чего было возбуждено уголовное дело, связанное с хищением бюджетных средств. Фигурантом расследования стала замглавы ведомства Елена Шишмарева. По решению суда, женщину поместили под домашний арест. Спустя несколько дней она была найдена мертвой в собственном доме.