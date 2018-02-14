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14.02.2018 22:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив Кубань" в жесткой борьбе уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

"Локомотив-Кубань" в упорной борьбе уступил  ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Таким образом армейцам удалось взять реванш за обидное поражение на своей площадке в начале января.

"Красно-зеленые" осмелились отдоминировать армейцев в Москве. "Локо" не просто нанес им первое поражение в сезоне (дома не проигрывал ЦСКА два года), а сделал это максимально жестоко - впервые в истории лиги ЦСКА не вел в счете", - так в преддверии сегодняшнего матча охарактеризовали "нерв" встречи на своем официальном сайте "железнодорожники".

- В выходные мы выиграли свой первый трофей в сезоне, но этот успех не должен вскружить нам голову. Игра с ЦСКА имеет огромное турнирное значение в Единой лиге ВТБ, и мы должны подойти к ней максимально собранными, - перед матчем отметил защитник ПБК "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин. - Победа в Москве была непростой и еще раз доказала, что у ЦСКА отличный подбор игроков, способных в одиночку влиять на исход встречи. К домашней игре мы подходим в полном составе и отличном настроении.

Фото: РИА Новости
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В борьбе за лидерство в турнирной таблице нервы оказались крепче у ЦСКА. Практически всю первую четверть Локо был в роли догоняющего, армейцы не давали подобраться к себе, все время опережая кубанцев на 2-3 очка.

Однако на последней минуте ситуация резко изменилась. Благодаря удачно реализованному фолу, железнодорожники вырвались на одно очко вперед, но затем игроки ЦСКА также забили два штрафных. И все же период закончился в пользу красно-зеленых, которые под занавес забили трехочковый и на короткий перерыв ушли со счетом 20:18.

Во второй четверти игра пошла равная и более жесткая, команда не отпускали друг друга дальше чем на пару-тройку очков. При этом кубанцы чаще удавались трехочковые броски. У армейцев же они категорически не шли. Примечательно, что команды обоюдно много фолили. В итоге Локо после удачно пробитых в завершении периода штрафных ушел на перерыв, выигрывая у армейцев пять очков.

Однако в третьей четверти ситуация поменялась, команды устроили прессинг друг другу, но армейцы действовали более удачно и смогли к концу оторваться от Локомотива на те же пять очков. В четвертой четверти пошла упорная борьба за каждое очко, кубанцам никак не удавалось сравнять счет.

И уже на исходе четверти Трэвор Лэйси забивает трехочковый и наконец-то сравнивает счет 68:68, а затем еще и удачно пробивает заработанный им же фол. Локо наконец вырывается вперед, но не надолго. Две удачные атаки армейцев снова выводят ЦСКА в лидеры - 69:72. Концовка матча заметно потрепала нервы болельщикам, которые практически полностью заполнили 7,5-тысячный Баскет-холл.

Армейцы понеслись вперед и сфолили. Штрафные снова вышел бить Лэйси, но в этот раз крайне неудачно - оба мимо. Далее фолят уже игроки Локо, и игрок ЦСКА свой шанс не упускает, забивая оба.

За девять секунд до конца встречи счет становиться 75:78, и у красно-зеленых остается последний шанс сравнять его, но атака кубанцев оказывается неудачной. ЦСКА берет реванш и укрепляет свои позиции в турнирной таблице.

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