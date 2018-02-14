Всего каких-то девять лет прошло, а у мира уже иные приоритеты. Что делает с нами время...

Криптовалюты часто связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, а потому их регулирование неизбежно. Фото: Depositphotos.com

"Будущее принадлежит тем, кто производит идеи", - убеждают мир финансово-экономические пророки и предлагают раскошеливаться. По-крупному вкладываться в идеи, которыми они привлекают наше внимание, как детскими погремушками.

Давайте договоримся сначала поаккуратнее размахивать лозунгами. Идеи вместо будущего кто только не предлагал миру кучно и в розницу. К примеру, еще на парижских баррикадах, а реализовали их в основном в гильотину.

Столетие Октябрьской революции, которое мы только что дружно отметили, нас предупредило еще раз: верить надо не лозунгам, а ценникам на хлеб, молоко и мясо. А кому принадлежит будущее, если по-честному, никто не знает. Мы не знаем даже, чем встретит нас завтра, на рассвете дня. Это если рассматривать предмет концептуально. Так что идея идее рознь.

95 процентов биткоинов к концу 2017 года оказались в собственности у 5 процентов пользователей

Но совершенно точно: и сегодня, и завтра нам всем будут нужны деньги. (Ибо мы построили мир, в котором все начинается с денег и колеса, кончается ими же.) Лучше, если много денег. Согласны, если золотом. И в этой проблеме главное - как их заработать.

Нехватка денег толкнула вождей СССР на поиск новых спекулятивных идей: мы заимели перестройку, триумфально обогнувшую земной шар. Как ни странно, но от нее выиграл больше Запад, чем мы сами. Знаменосцы перестройки получили доступ ко всем ресурсам, живым и полуживым: награды, должности, звания, доллары и тугрики, и, что надо честно признать, свое личное обеспеченное будущее, а народ - разваленное на куски могучее государство, пустую госказну и потерю благополучия, голод и коррупцию. Зато почти все чада новых хозяев вмиг оказались в зарубежных престижных университетах.

Кто активно продвигал дикий для разваливающейся экономики СССР лозунг "Обогащайся, кто может!", обогатились и стали олигархами. Теперь налаживают производство новых идей.

***

Несомненное и неоспоримое первенство среди деловой жизни разваливающегося великого государства надо отдать залоговым аукционам и финансовым пирамидам господина Мавроди и иже с ним. Тысячи и тысячи соотечественников оказались разоренными и нищими, а он с заправилами финансовых пирамид баснословно богат. Куда делись народные рублевые миллиарды, никто не знает, хотя велось шумное следствие (а кто знает - тот не скажет), МММ - "валюта", которой мошенник расплачивался за государственные рубли, поступавшие в его закрома, грузовиками свезенная на свалку, превратилась в фантики, канула в никуда.

Сам Мавроди не пропал. Он то в одной стране, то в другой продолжает строительство финансовых пирамид, отсидев положенный срок, как какой-нибудь министр экономического развития, выросший из гнезда младореформаторов.

Кто на новенького?

Новые охотники за миллионами предлагают нам отдаться криптовалюте. Давайте отдадимся: мир уже начал готовиться к этому.

Старым словом майнинг, которым и в нынешней промышленности пользуются горняки, добывающие руду или уголь, криптовалютчики (владельцы виртуальной валюты) назвали процесс добычи биткоинов. И другой криптовалюты.

Нынче новые кузнецы-молодцы кучкуются у "наковален": куют пузыри криптовалют и уверяют нас, что это - дорога в будущее. Но строят-то свое личное благополучие. А взяв контроль над формированием виртуальной "казны", можно замахнуться и на свое персональное господство. (Кто-то ведь должен, в конце концов, командовать парадом.) Конечно, для начала финансовое. Лично ими контролируемое. И чтоб у каждого были свои Нью-Васюки.

Некоторые специалисты высказывают опасения, что операции с криптовалютой позволяют их участникам легко и без препятствий переносить свои "офисы" за границу: ведь для блокчейн-проектов размера ноутбука вполне достаточно. Так они уже решают свои личные и частные проблемы: налоговые риски, качество жизни, административное давление (и не только административное), настороженное отношение государства к криптовалютам. Центробанк России проявляет повышенное внимание к создаваемым сейчас "стабильным островкам" криптовалют.

Некоторые же из них высказывают опасение: просматривается, что развитие системы криптовалют ставит конечной целью вывести из-под государственного контроля валютную сферу. То есть достичь такого уровня, чтобы не государство кредитовало через банки все инвестиционные проекты, а банки кредитовали государство, которое будет вкладывать инвестиции в их проекты.

Нам это надо?

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Но возникает вопрос: если эта новая валюта (криптовалюта) есть нечто виртуальное, то почему для ее создания (накопления) требуется прежде всего электрическая энергия? Реки и моря самой реальной электрической энергии, измеряемой в киловатт-часах, а может, и в мегаваттах? И где эту энергию брать при дефиците ее в государстве, в котором есть районы сплошной недоэлектрификации? Каждая семья в Москве и Подмосковье должна укладываться в "норму потребления электроэнергии", иначе "отрежут от питания".

Профессор Московского гуманитарного университета А. Скопин нам подсказывает. И не только (не столько) он: на это есть реки Сибири и Дальнего Востока - Енисей с Ангарой, Обь, Лена, Амур и другие. Если их перегородить плотинами ГЭС еще и еще, то электричества хватит, чтобы обеспечить бурный рост криптовалюты и блокчейнов.

Но есть в этом деле и другая сторона. Она настаивает: будущее Большой энергетики не в бетонных плотинах, порождающих "мертвую" воду, а в ядерных реакторах на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Наши ученые и инженеры продвинулись в этой области, пожалуй, дальше всех. Некоторые академические научные центры уже запустили несколько экспериментальных реакторов. А недавно открыли финансирование на строительство плавучей АЭС на быстрых нейтронах в Певеке на Чукотке. Ядерные АЭС на быстрых нейтронах работают по безотходной технологии до сотни лет, не оказывая вредных воздействий на окружающую среду и никому не мешая. Вот перспективнейшее дело для инвестиций уже сегодня. Кстати, "Росатом" взялся за продвижение в России ветряков, качающих очень дешевую электроэнергию. И это все абсолютно экологически чистые проекты.

Но куда там! Бешеным темпом накачивают биткоин. Появились предприниматели, для которых майнинг биткоина стал суперприбыльным бизнесом. 95 процентов биткоина к концу 2017 года оказалось в собственности у пяти процентов пользователей. Эта новая монополия приобретает привкус диктатуры. И тогда можно будет финансы как фундаментальную отрасль вывести из-под контроля государства и наполнить иным содержанием лозунг "Обогащайтесь, кто сможет". Главное - иметь емкий ноутбук. И не опоздать. Но...

А теперь им требуются новые гигантские плотины на реках Сибири, чтобы качать биткоины?

Курс биткоина способен взлететь под облака и рухнуть в одночасье до предельно малых величин, как это случилось в последние две недели ушедшего года. И продолжилось в первые дни 2018-го. Не завершится ли процесс крахом криптовалютного пузыря? Как всякая классическая финансовая пирамида - через неделю, месяц, год?..

В итоге мы становимся соавторами (хотим того или не хотим) беспрецедентной и довольно странной ситуации, которая широко обсуждается: уже более пяти (?) миллионов человек по доброй воле вложились в добычу (майнинг) универсального финансового ресурса фактически с нулевой стоимостью. И добыча (майнинг) его, несмотря ни на что, растет и растет. Мощность потребляемой энергии на добычу биткоина, - сообщают специалисты, - уже превысила порог обеспеченности некоторых стран. При этом предупреждают: "У биткоина нет внутреннего экономического смысла, кроме себестоимости его производства и поддержания, - всё сплошные траты на электроэнергию и амортизацию оборудования".

Что же касается профицита электроэнергии в стране, которым часто козыряют привлеченные в различные комиссии знатоки, проталкивая свои проекты, то вот заключение известного в мире ученого и эксперта Б.И. Кудрина: "Решив электроснабжение крупных городов, крупной промышленности, объектов оборонки и космоса, отечественная электроэнергетика и сейчас не обеспечивает надежное бесперебойное электроснабжение массы потребителей, оставляя дефицитными регионы и не электрифицированной две трети страны... Падение напряжения в сельских и даже некоторых пригородных сетях такое, что отключаются телевизор и холодильник".

Кстати, если уж у нас электроэнергии столько, что и куры не клюют, то почему бы не переключить всю выработку, к примеру, Иркутской ГЭС - Монголии. Или хотя бы Гусиноозерской ГЭС. А то у России проблема: монголы хотят перекрыть в двух местах Селенгу, чтобы построить две ГЭС. Им позарез нужна электроэнергия, а нам, Байкалу - вода.

Не перекачиваем: самим не хватает.

Весь этот мир, стремящийся к идеальной свободе и независимости, а если проще, к власти над властью, потребует такого количества энергии, которого не планировали и авторы ГОЭЛРО. Закачка баснословно емких серверов энергией, несущей невероятное количество информации, в том числе и о каждом из нас, до которой охочи и нынешние банки, и еще кто-то через них, началась - подставляй, панове, мешки под корешки.

Нам это нужно - неподконтрольная, неподотчетная власть, которая рассматривает все вокруг как ресурс личного обогащения, в том числе и людей? Такие властелины поставят на кон наши судьбы, не моргнув глазом, как во время залоговых аукционов, когда под разными предлогами не давали остановить Байкальский ЦБК, раковым бельмом разросшийся на светлом оке Сибири.

Уже нынче ясно как божий день: вся система, в которой заправляют держатели биткоина и собственники блокчейнов, озабочена не укреплением экономики России, а личным обогащением, абсолютно не подконтрольным никому.

А теперь им требуются новые гигантские плотины на реках Сибири, чтобы качать биткоины? Не будем лукавить: "покорить" их, перегородить плотинами - значит заставить отказаться от своего прошлого народы тех земель, как это случилось на Ангаре. Кому и для чего это надо?

P.S.

Вообще-то меня больше всего волнует вопрос, оставленный нам великим патриотом России Валентином Распутиным. Неужели за наши очередные эксперименты с шумовым завесом придется расплачиваться природе? И с теми же последствиями? Кто нам даст гарантию, что "Ангаро-Байкальский вариант", на исполнение которого большого ума не надо, больше никогда и нигде не повторится?

Угроза

Исландия опасается дефицита энергии

Майнинг биткоинов в Исландии вместо прибыли грозит обернуться серьезными потерями. На создание криптовалюты майнеры тратят столько энергоресурсов, что стране грозит дефицит электроэнергии. Об этом сообщает BBC.

По словам одного из руководителей исландской энергетической компании "Хитавейта Судурнесжа Орка" (HS Orka) Йоханна Снорри Сигурбергссона, в этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит энергопотребление всего населения Исландии.

Он рассказал, что множество потенциальных клиентов заинтересованы в открытии новых центров обработки данных, которые могут использоваться для майнинга. При этом из-за реализации всех предполагаемых проектов, связанных с добычей криптовалют в стране, которая получает почти 100 процентов энергии из возобновляемых источников, может возникнуть дефицит электричества. В 2018 году таким центрам, расположенным в Исландии, потребуется 840 гигаватт электроэнергии для компьютеров и систем охлаждения, в то время как потребление населения должно составить примерно 700 гигаватт.

Визитная карточка

Юрков Анатолий Петрович, профессиональный журналист. Прошел весь путь в профессии от многотиражки "Знамя победы" на Ступинском металлургическом комбинате в 1958 году до главного редактора газеты ЦК КПСС "Социалистическая индустрия" ( с 1990 г. "Рабочая трибуна") и главреда правительственной "Российской газеты" в 1995-2001 гг. В 1965 году начал осваивать тему защиты Байкала и остается ей верен по сей день. Один из соучредителей РСПП.