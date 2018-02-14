В Киеве задержан мэр Одессы

Городской глава Одессы Геннадий Труханов, более полутора месяцев находившийся за границей, задержан сегодня оперативниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в киевском аэропорту "Борисполь". Об этом заявил местным СМИ пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, утром Труханов прилетел из Варшавы в Киев, и прямо в аэропорту был передан пограничниками в руки оперативных работников бюро. Ему вручено подозрение в совершении преступления.

"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора. Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", - пояснил представитель Госпогранслужбы.

Однако в одесской мэрии опровергают информацию о задержании мэра. "Мэр Одессы прервал свою командировку и официально прибыл в Киев для участия в следственных мероприятиях. Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует данную ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Напомним, Геннадий Труханов ушел в отпуск 26 декабря 2017 года, а уже 18 января - в день начала полноценной работы мэрии после каникул - он собственным приказом продлил себе выходные, потом отправился в длительную служебную командировку в Грецию, чтобы выйти из нее уже в Давосе, где был замечен в последний раз. Позже мэр еще выписывал себе новые заграничные командировки, не приезжая в Одессу.

Причиной его нежелания возвращаться на Украину являются три расследования, ведущиеся НАБУ против мэрии: о покупке городом здания неработающего завода, о приватизации одесского аэропорта в 2011 году, и о махинациях при дорожном строительстве. По оценкам юристов, на которых ссылается, к примеру, украинское издание "Страна", доказать корыстный интерес мэра в этих делах (особенно по эпизоду с приватизацией аэропорта) следователям НАБУ будет не просто сложно, а невозможно в рамках существующих законов и процедуры, однако бросить тень на мэра они смогут. Куда опасней для него расследование Генеральной прокуратурой Украины махинаций одесских чиновников при приватизации коммунальной собственности. Однако и в этом случае, персональную ответственность мэра нужно будет доказывать, каковой навык ГПУ при генеральном прокуроре Юрии Луценко растеряла, перейдя к выдвижению бездоказательных обвинений и пиар-кампаниям вместо кропотливой юридической работы.

Одесские "пикейные жилеты" видят в неприятностях Труханова интересе иностранных "инвесторов" к приватизации одесских предприятий, и в частности - портов. В этой связи на Украине вспоминают, что НАБУ - структура, фактически управляемая из посольства США.