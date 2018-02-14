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14.02.2018 11:52
Рубрика: Происшествия

В Жуковском проведут имитацию полета разбившегося Ан-148

В подмосковном Жуковском летчики-испытатели ЛИИ им. Громова проведут испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Об этом ТАСС сообщили в ЛИИ.

Данные параметров полета будут полностью идентичны тем, которые были у разбившегося самолета, будут отрабатываться различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем. Когда будет совершен испытательный полет, собеседник агентства не уточнил.
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Фото: Reuters
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В результате крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Катастрофа произошла через несколько минут после вылета, во время набора высоты.

Накануне МАК назвала возможную причину крушения лайнера. Трагедия могла произойти из-за неверных данных приборов о скорости полета.

Также во вторник МЧС увеличило зону поисковых работ на месте падения самолета с 30 до 40 га.

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