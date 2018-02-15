О том, что 16-я книга про Эраста Фандорина, человека и джентльмена, окажется последней, автор объявил задолго до ее выхода, грамотно подогрев тем самым интерес к ней. Впрочем, Борис Акунин не в первый раз заставляет своего главного героя отвесить "прощальной поклон". Еще в 2000 году, всего через два года после запуска книжного сериала, вышел восьмой роман фандорианы - "Коронация", снабженный подзаголовком: "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОМАНОВ". И начинающийся эффектной сценой гибели главного героя.

Но тогда автор просто подшутил над читательскими ожиданиями: гибель оказалась подстроенной злодею ловушкой, а кричащий подзаголовок - словами не знакомого с русскими падежами англичанина. Который имел в виду, что коронующийся царь будет последним из Романовых...

Новый роман называется "Не прощаюсь". И, разумеется, предусмотрительный автор оставил себе лазейку, теоретически позволяющую в очередной раз воскресить героя. Вообще-то книга и начинается с описания постепенного воскрешения героя: оказывается, после выстрела в упор, которым заканчивается первый роман о приключениях Фандорина в XX веке - "Черный город" (2012), он четыре года провел в коме, поддерживаемый верным слугой Масой, и приходит в себя зимой 1918 года.

Такие "вводные" - после четырехлетней комы герой по-прежнему способен с разворота "вырубить" противника пяткой в нос - сразу переводят повествование в мир если уж не фэнтези, то уж точно альтернативной реальности - где войска Юденича в 1919 году взяли Москву и развесили большевиков по кремлевским стенам.

Отчего же в этой альтернативной реальности ему не воскресать снова и снова?

Но на сей раз обещанию попрощаться навсегда веришь. И не потому, что Акунин "выдохся". Автор так же уверенно разыгрывает с читателем игру по хорошо им обоим знакомым правилам, как один из его героев - шахматную партию "без доски" со своим противником. 64-летний Фандорин все так же статен и элегантен, непобедим для врагов и неотразим для дам. Маса все так же предан и простоват. Враги все так же коварны и отчетливы.

Внимательный читатель заметит готовые блоки, готовые сюжетные повороты из предыдущих 15 книг - ну так гроссмейстер тем и отличается от новичка, что у него "все ходы записаны".

"Фандориана" появилась как интеллектуальный ответ на "лихие девяностые"

Фандорин готов употребить свой сыщицкий талант на то, чтобы покарать злодеев, взорвавших детский приют, но демонстративно отказывается вставать на сторону белых или красных. Ему одинаково омерзительны и те и другие, он пробирается на юг России, чтобы уехать из нее навсегда. И в Харькове, столице Белого движения, задерживается лишь потому, что речное путешествие с дамой не прошло без последствий: ей необходим полный покой на начальном сроке беременности.

"Интересное положение" очередной фандоринской спутницы - еще одно доказательство того, что сериал подошел к завершению: Акунин давно говорил, что должен прояснить, откуда у героя взялись потомки. Но это не главное доказательство. Главное - это усталость материала.

"Фандориана" появилась как интеллектуальный ответ на "лихие девяностые". Юный Фандорин стремительно, перепрыгивая через ступеньки, взлетал по карьерным лестницам, выполнял деликатные поручения, не особенно сообразуясь с законом и не считая "подотчетных сумм", получаемых от могущественных покровителей. И точно так же поступали его ревностные (по)читатели, становившиеся к 25 годам директорами банков и соучредителями рекламных агентств. Зрелый Фандорин на протяжении всех нулевых не просто искал преступников, но мучительно, несмотря на весь постмодернистский фейерверк цитат и карнавал намеков, искал ответ на главный для его читателей вопрос: можно ли оставаться безупречным человеком, служа в небезупречных структурах, как государственных, так и частных?

И вот сейчас, добравшись в своем романном времени до переломного 1918 года, 64-летний Фандорин, ставший ровесником своего создателя, окончательно решает этот вопрос. И решает отрицательно:"Я увидел, что там, в моем родном городе, совсем нельзя жить". С таким ответом подавляющее большинство читателей фандорианы все-таки не согласятся. И это значит, что "время Фандорина" действительно кончилось: настало время новых героев.