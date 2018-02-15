Но тогда автор просто подшутил над читательскими ожиданиями: гибель оказалась подстроенной злодею ловушкой, а кричащий подзаголовок - словами не знакомого с русскими падежами англичанина. Который имел в виду, что коронующийся царь будет последним из Романовых...
Новый роман называется "Не прощаюсь". И, разумеется, предусмотрительный автор оставил себе лазейку, теоретически позволяющую в очередной раз воскресить героя. Вообще-то книга и начинается с описания постепенного воскрешения героя: оказывается, после выстрела в упор, которым заканчивается первый роман о приключениях Фандорина в XX веке - "Черный город" (2012), он четыре года провел в коме, поддерживаемый верным слугой Масой, и приходит в себя зимой 1918 года.
Такие "вводные" - после четырехлетней комы герой по-прежнему способен с разворота "вырубить" противника пяткой в нос - сразу переводят повествование в мир если уж не фэнтези, то уж точно альтернативной реальности - где войска Юденича в 1919 году взяли Москву и развесили большевиков по кремлевским стенам.
Отчего же в этой альтернативной реальности ему не воскресать снова и снова?
Но на сей раз обещанию попрощаться навсегда веришь. И не потому, что Акунин "выдохся". Автор так же уверенно разыгрывает с читателем игру по хорошо им обоим знакомым правилам, как один из его героев - шахматную партию "без доски" со своим противником. 64-летний Фандорин все так же статен и элегантен, непобедим для врагов и неотразим для дам. Маса все так же предан и простоват. Враги все так же коварны и отчетливы.
Внимательный читатель заметит готовые блоки, готовые сюжетные повороты из предыдущих 15 книг - ну так гроссмейстер тем и отличается от новичка, что у него "все ходы записаны".
Фандорин готов употребить свой сыщицкий талант на то, чтобы покарать злодеев, взорвавших детский приют, но демонстративно отказывается вставать на сторону белых или красных. Ему одинаково омерзительны и те и другие, он пробирается на юг России, чтобы уехать из нее навсегда. И в Харькове, столице Белого движения, задерживается лишь потому, что речное путешествие с дамой не прошло без последствий: ей необходим полный покой на начальном сроке беременности.
"Интересное положение" очередной фандоринской спутницы - еще одно доказательство того, что сериал подошел к завершению: Акунин давно говорил, что должен прояснить, откуда у героя взялись потомки. Но это не главное доказательство. Главное - это усталость материала.
"Фандориана" появилась как интеллектуальный ответ на "лихие девяностые". Юный Фандорин стремительно, перепрыгивая через ступеньки, взлетал по карьерным лестницам, выполнял деликатные поручения, не особенно сообразуясь с законом и не считая "подотчетных сумм", получаемых от могущественных покровителей. И точно так же поступали его ревностные (по)читатели, становившиеся к 25 годам директорами банков и соучредителями рекламных агентств. Зрелый Фандорин на протяжении всех нулевых не просто искал преступников, но мучительно, несмотря на весь постмодернистский фейерверк цитат и карнавал намеков, искал ответ на главный для его читателей вопрос: можно ли оставаться безупречным человеком, служа в небезупречных структурах, как государственных, так и частных?
И вот сейчас, добравшись в своем романном времени до переломного 1918 года, 64-летний Фандорин, ставший ровесником своего создателя, окончательно решает этот вопрос. И решает отрицательно:"Я увидел, что там, в моем родном городе, совсем нельзя жить". С таким ответом подавляющее большинство читателей фандорианы все-таки не согласятся. И это значит, что "время Фандорина" действительно кончилось: настало время новых героев.