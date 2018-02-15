Расшифровка "черных ящиков" Ан-148 займет до десяти дней

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжает работу по расшифровке записи речевого самописца Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", подтвердили "РГ" в комитете.

Работа над расшифровкой самописца может занимать до десяти дней, отметили в МАК. Многое зависит не только от состояния самописца, но и от способа записи информации.

Иногда данные пишутся в виде кодов, а не в виде диктофонной записи, и поэтому для расшифровки требуется время.

Ранее МАК опубликовал предварительные результаты расшифровки параметрического самописца Ан-148, который разбился в Подмосковье 11 февраля. Была выявлена техническая неисправность датчиков. Данные параметрического самописца Ан-148 показали, что катастрофа могла быть связана с неверными данными о скорости полета из-за обледенения всех приемников полного давления (ППД), которые передают информацию о скорости полета. Они обледенели из-за того, что была отключена система их обогрева.

В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.