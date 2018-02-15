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15.02.2018 13:09
Рубрика: Легковые авто

В Москве можно будет взять в каршеринге Mini-BMW

Текст: Светлана Батова

В конце февраля в автопарке одного из московских каршерингов появятся легендарные Mini-BMW - пятидверные хэтчбэки. Порулить культовой машиной можно будет за 14 рублей в минуту.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе каршеринга, в общей сложности куплено 100 машин.

В комплектации всех авто - коробка-автомат, спортивный кожаный руль, круиз-контроль и сигнализация аварийного сближения при парковке сзади.

Машины появились после проведения соцопроса - именно ее захотели увидеть клиенты, сообщил Борис Голиков, генеральный директор компании.