В Москве можно будет взять в каршеринге Mini-BMW

В конце февраля в автопарке одного из московских каршерингов появятся легендарные Mini-BMW - пятидверные хэтчбэки. Порулить культовой машиной можно будет за 14 рублей в минуту.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе каршеринга, в общей сложности куплено 100 машин.

В комплектации всех авто - коробка-автомат, спортивный кожаный руль, круиз-контроль и сигнализация аварийного сближения при парковке сзади.

Машины появились после проведения соцопроса - именно ее захотели увидеть клиенты, сообщил Борис Голиков, генеральный директор компании.