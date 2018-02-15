В отличие от Сибири, где прокуратура защитила стариков-инвалидов от поборов, на Кубани надзорное ведомство не нашло нарушений в действиях руководителей домов-интернатов. Хотя конфликт также связан с порядком расчета граждан за проживание в социальных учреждениях.

Речь идет о пресловутых 75 процентах, которые теперь взимаются со всех доходов проживающего, в том числе с ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В результате инвалидам, прежде тратившим эти деньги на лекарства, приходится платить больше тех, кто никаких льгот не имеет. Люди, понятно, возмутились, а самые смелые наложили запрет на вычет с них дополнительных сумм, превратившись в итоге в злостных неплательщиков. И теперь должны гасить образовавшиеся долги по решению судов.

В общем, ситуация практически один в один с той, которую наблюдали наши коллеги в Новосибирской и Омской областях ("Дали вздохнуть - "РГ - Неделя" от 09.11.2017 г. и "Выключили счетчик" - "РГ - Неделя" от 18.01.2018 г). С той лишь разницей, что там после вмешательства журналистов дополнительные поборы признаны незаконными, а на Кубани они продолжают оставаться нормой. "Умоляем, приезжайте, разберитесь, что тут происходит. Ведь нам, на колясках и с костылями, правды не добиться", - написали в "РГ" постояльцы Армавирского дома-интерната.

На Кубани 22 интерната для престарелых и инвалидов, причем Армавирский считается одним из лучших. "Наш девиз - согреем сердце каждого", - написано на сайте учреждения. Здесь же размещены фотографии, иллюстрирующие жизнь обитателей дома. Правда, на всех снимках запечатлены события, случившиеся несколько лет назад.

- В этом нет ничего удивительного, - считает председатель Армавирской женской организации "Вера", член городской Общественной палаты Ирина Киракозова. - Ведь последнее время отсюда идет в основном негативная информация. Для проверки поступающих жалоб пришлось создавать комиссию.

По итогам работы комиссии совет Общественной палаты рекомендовал начальнику городского управления социальной защиты принять меры по устранению выявленных недостатков. Жанна Ефросинина, судя по всему, меры приняла: люди отмечают позитивные перемены, связанные с улучшением интернатского питания и быта. Что касается незаконных, по мнению инвалидов, вычетов, то тут все остается без перемен.

- Они обратились к нам уже после того, как проиграли суды, в которых защищались самостоятельно, без адвокатов, - поясняет Киракозова. - То есть беспомощные инвалиды не были обеспечены надлежащей правовой защитой, как это положено по закону. А суд, вынося решение в пользу интерната на основании якобы заключенных инвалидами новых договоров об оказании социально-медицинских услуг, не стал разбираться, кто и как их подписывал. А это принципиальный вопрос. Ведь в законе четко указано, что в рамках длящихся правоотношений вновь устанавливаемые размеры платы не могут быть выше тех, что были до внесения в него изменений. Как раз об этом уже трижды писала "РГ". В ноябре, сразу после выхода первой статьи "Дали вздохнуть", они пришли к нам с газетой и со словами: "Вот видите, мы правы, почему же из нас на Кубани дураков делают?".

У Светланы Киндсфатер нет обеих ног и одной руки - это последствия занесенной инфекции. В Армавирском интернате она с февраля 2009 года. Уверяет, что именно тогда подписывала договор, а другого - в глаза не видела. Поэтому вместе с еще 11 постояльцами обратилась в Пенсионный фонд с просьбой оставить ЕДВ без вычетов. Пенсионное ведомство заявление граждан удовлетворило.

Сергей Головакин пришел за помощью к общественникам. Фото: Татьяна Павловская / РГ

- Пока я полностью получаю свои "льготные", - говорит Светлана.

Вера Шутова росточком чуть больше метра. Инвалид с детства, она попала в интернат после смерти матери.

- Сначала у меня отобрали квартиру, а теперь отнимают те крохи, что остаются от пенсии, - жалуется маленькая женщина.

Директор социального учреждения Инна Рудякова тут же включается в нашу беседу.

- Для Шутовой мы заказываем специальную мебель и одежду, - говорит она. - А ее пенсия не покрывает и трети затрат, остальные средства идут из бюджета.

По словам 87-летней Полины Степановны Рудольф, согласиться с дополнительными вычетами из пенсии ее заставили чуть ли не силой. "Сказали, если не подпишу новый договор, то пожалею об этом", - уверяет женщина. А Сергей Головакин и вовсе ошарашивает информацией: "Нам угрожали, что если добровольно не подпишем новый договор, то пойдем вслед за Евдокимовым и Ячейкиным. А ведь весь интернат знал, что оба они исчезли".

Безногий Игорь Евдокимов был в числе отказников и первым предстал перед судом в качестве ответчика. А вскоре бездомного инвалида отправили в месячный отпуск, из которого он не вернулся. А Виктор Ячейкин посоветовал "друзьям по несчастью" обратиться за помощью к общественникам. Когда началась проверка, он исчез вслед за Евдокимовым.

- По данным фактам зарегистрировано сообщение о преступлении, - пояснил корреспонденту "РГ" заместитель руководителя следственного отдела по г. Армавиру краевого управления СКР Юрий Хижняк. - Игорь Евдокимов признан без вести пропавшим, установлено местонахождение Виктора Ячейкина. Как выяснилось, он был переведен в другой интернат, причем это произошло, как уверяет гражданин, без его согласия.

Городская прокуратура тоже моментально отреагировала на озвученную корреспондентом "РГ" информацию по поводу якобы поддельных подписей под договорами: в тот же день в интернате прошла выемка документов и опрошены те, кто заявил, что подписать новый договор его заставили. По словам прокурора Армавира Игоря Стуконога, по результатам почерковедческой экспертизы будет дана уголовно-правовая оценка действиям конкретных должностных лиц. Но это не значит, что с бунтарей-инвалидов спишут образовавшиеся долги, как это произошло в других российских регионах.

- На сегодняшний день есть вынесенные в пользу интернатов и уже вступившие в законную силу судебные решения, - говорит и.о. министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Белопольский. - Если будут другие судебные акты, обязывающие учреждения поступить по-другому, мы, безусловно, подчинимся. Но пока суд и прокуратура - на нашей стороне. Если подтвердится информация с подделкой подписей, виновные будут наказаны. Финансирование учреждения состоит из бюджетных и внебюджетных средств. И если мы привлечем больше средств налогоплательщиков, нас спросят, почему это произошло. Есть четко установленные законом рамки, которые просто обязаны соблюдать руководители интернатов.

Но разве можно один и тот же закон в различных регионах трактовать по-разному?

Кстати

Обитатели кубанских домов-интернатов продолжают обращаться в Краснодарский филиал "РГ" с призывами о помощи. Свыше 50 тысяч рублей задолжал Горячеключевскому интернату Владимир Шутько. Районный суд он уже проиграл, 20 февраля в Краснодарском краевом суде назначено рассмотрение его апелляционной жалобы. "Придите, поддержите меня", - умоляет инвалид. Мы-то придем. Но будет ли от этого толк...

Тем временем

Старикам вернут деньги

Тарский мировой суд обязал руководство Екатерининского психоневрологического интерната вернуть старикам отобранные ранее деньги.

- Администрация дома-интерната отказалась добровольно возвращать гражданам незаконно удержанные суммы, - сообщила "РГ" заместитель Тарского межрайонного прокурора Наталья Иванова. - Поэтому мы обратились в суд с требованием "О повороте исполнения судебных приказов" и восстановили справедливость.

Как уже сообщала "РГ", министерство труда и социального развития Омской области "поставило на счетчик" несколько сотен беспомощных стариков. "Задним числом" на них навесили крупные долги за проживание в социальном учреждении, которые с каждым месяцем продолжали расти. Попавшие в долговую кабалу постояльцы Екатерининского дома-интерната обратились за помощью в "Российскую газету". Благодаря вмешательству журналистов и прокуратуры судебные приказы о взыскании многотысячных долгов с постояльцев Екатерининского дома-интерната были отменены. Приставы разблокировали счета пострадавших пенсионеров.

По данным "РГ", администрация интерната должна вернуть своим подопечным деньги до 26 февраля. Прокуратура держит исполнение судебного решения на контроле.

Наталья Граф, Омск