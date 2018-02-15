После ввода моста турпоток в Крым вырастет до уровня СССР

С запуском автомобильной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив число туристов в Крыму увеличится до 8-10 миллионов человек в год. Столько же отдыхающих полуостров принимал в советское время. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, чтобы Крым смог принять такой внушительный турпоток, необходимо развивать туристическую инфраструктуру, повышать качество услуг, а объектам размещения переходить на круглогодичный режим работы.

- Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие 10 лет при сегодняшней заинтересованности, вся территория Крыма, идеально подходящая для приема туристов, будет застроена санаториями, гостиницами, и здесь будет самая обыкновенная конкуренция в туристической сфере... Также все будет зависеть и от самих отельеров. Качество и цена - это будут те показатели, на которые будет смотреть турист, выбирая место для отдыха, - цитирует Черняка ТАСС.

В 2017 году Крым посетили 5,3 миллиона человек, это на 3,2 процента меньше, чем в 2016 году.

Движение по автомобильной части Крымского моста и подъездам планируют открыть до конца 2018 года. Железнодорожный переезд - в 2019 году.