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16.02.2018 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре по факту гибели детей в ДТП возбуждено еще одно дело

Текст: Екатерина Призова

Еще одно уголовное дело возбудил центральный аппарат СК в ходе расследования автокатастрофы, которая в 2016 году унесла жизни юных югорских спортсменов. Фигурантом нового дела стал водитель грузовика Scania - брат того шофера, который спровоцировал аварию и уже осужден.

Водитель Scania обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). По версии следствия, он ехал за грузовиком брата со скоростью 80 километров в час - с превышением.

"Он не учел интенсивность движения, дорожные условия, в частности - видимость, которая для него была полностью потеряна на дистанции свыше 50 метров из-за завихрений снега. В результате контакта с тягачом Volvo автобус, который перевозил детей и тренеров, изменил траекторию движения и выехал на встречную полосу. На расстоянии примерно 27,4 метра от километрового знака "925" дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск он столкнулся с тягачом Scania", - поясняет официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Фото: Юрий Шестопалов/РИА Новости
В Югре фигуранты дела о гибели детей в ДТП оспорят приговор

В аварии погибли 12 человек, в том числе -10 детей. Еще 13 человек получили травмы.

На днях Ханты-Мансийский райсуд огласил приговор четырем обвиняемым в одном из самых резонансных ДТП десятилетия. Водитель грузовика Volvo признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть) - ему назначили шесть лет и девять месяцев колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Водитель автобуса, который перевозил школьников, признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и осужден на один год и пять месяцев колонии общего режима (ему зачтен срок содержания под стражей). Представитель перевозчика по этой же статье приговорен к одному году и трем месяцам. Бывшему директору спортшколы "Сибиряк" назначено 11 месяцев исправительных работ, но так как женщине зачли содержание под домашним арестом, наказание считается отбытым.

Продолжается расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физкультуры и спорта администрации Нефтеюганска. Завершено расследование по делу в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии - им предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

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