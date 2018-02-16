Российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде

Российская хоккейная сборная крупно выиграла свой второй матч группового этапа олимпийского турнира. Команда Олега Знарка уверенно разобралась со сборной Словении - 8:2. Хет-трик на счету Кирилла Капризова, еще две шайбы забросил Илья Ковальчук.

Стартовый поединок заставил тренерский штаб крепко призадуматься и предпринимать срочные меры. Поражение от словаков при нулевой реализации большинства - совсем не то, чего ждали от главных фаворитов. Поэтому уже на следующий день тренировка прошла при абсолютно других сочетаниях хоккеистов. Изменения касались всех звеньев, а главной темой занятия стала отработка игры в неравных составах. В итоге из состава вывели Вадима Шипачева, отправив вместо него в центр второй тройки нападения Павла Дацюка. Остался в запасе и защитник Алексей Марченко. Зато смогли дебютировать на Олимпиаде Егор Яковлев и Илья Каблуков.

Словенцы уже успели сотворить сенсацию на этих Играх, в стартовом матче одолев в овертайме американцев. Но на этот раз шансов у них, по сути, не было. В первом периоде команда Кари Саволайнена держалась достойно, однако сама себе создала проблемы в концовке. За игру высоко поднятой клюшкой удалился Репе, и наказание последовало мгновенно. Выпущенный специально под большинство Мозякин, выполнявший в этом матче роль 13-го нападающего, красивым броском поразил цель. Свой первый в карьере гол на Олимпиадах Сергей отметил очень эмоционально. Да и у всей команды как будто гора с плеч свалилась - мало того, что забили, так еще и в большинстве.

Преимущество уже в следующей смене увеличил Ковальчук, щелкнувший издали на точность - 2:0 к первому перерыву. На 27-й минуте наши реализовали еще одно большинство, причем сделали это очень быстро. Не успел Еглич устроиться поудобнее на скамейке штрафников, как Барабанов отправил шайбу в левый от вратаря угол. Тут же Каблуков получил право на буллит, но попал в штангу. Прошло всего две минуты, как Илья исправился и забил уже с игры. Перед этим его тезка Ковальчук показал потрясающий дриблинг и вывел партнера на бросок - 4:0. Тренерский штаб словенцев взял тайм-аут, чтобы привести команду в чувство, но как только игра возобновилась, россияне забросили пятую шайбу. На этот раз поздравления принимал Капризов.

Один гол в ворота Кошечкина соперник забить все-таки смог. На пятачке поборолся капитан словенцев Ян Муршак. Однако еще до перерыва Ковальчук успел отличиться еще раз, сначала начав атаку, а затем ее и завершив броском из круга вбрасывания - 6:1. Третий период, по сути, превратился в формальность. На него место в воротах российской команды занял Илья Сорокин, который тоже дебютировал на Олимпийских играх. Работы у голкипера ЦСКА было, впрочем, немного. Напряжение в игре откровенно спало.

Уже в довольно будничном режиме Капризов завел шайбу из-за ворот - та влетела в сетку рикошетом от защитника. А на 48-й минуте Кирилл оформил хет-трик, точно попав с очень острого угла - 8:2. Уже на последних секундах словаки сумели забросить вторую шайбу - отличился Жига Панце. Однако это ничего не изменило: Россия одержала очень важную победу как с психологической точки зрения, так и в турнирном плане. Уже завтра российская сборная завершит групповой этап поединком с американцами. Они, к слову, также реабилитировались за стартовую неудачу, переиграв 2:1 Словакию.