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Рубрика: Происшествия

СМИ: Пилоты Ан-148 ругались до столкновения с землей

Пилоты потерпевшего крушение самолета Ан-148 ругались, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Запись речевого самописца оказалась совсем короткой. Перед вылетом из аэропорта Домодедово пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают. После взлета пилоты замечают на приборах критически низкие и отличающиеся показания скорости. Ругаясь, они пытаются справиться с проблемой, увеличивая скорость и наклоняя Ан-148 к земле. Крушение происходит уже под нечленораздельные крики. Вероятно, пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Крушение произошло спустя несколько минут после вылета воздушного судна из Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.

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