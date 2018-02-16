СМИ: Пилоты Ан-148 ругались до столкновения с землей

Пилоты потерпевшего крушение самолета Ан-148 ругались, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Запись речевого самописца оказалась совсем короткой. Перед вылетом из аэропорта Домодедово пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают. После взлета пилоты замечают на приборах критически низкие и отличающиеся показания скорости. Ругаясь, они пытаются справиться с проблемой, увеличивая скорость и наклоняя Ан-148 к земле. Крушение происходит уже под нечленораздельные крики. Вероятно, пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Крушение произошло спустя несколько минут после вылета воздушного судна из Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.