Запись речевого самописца Ан-148 подтвердила данные регистратора

Расшифровка записи речевого самописца самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, подтвердила информацию параметрического регистратора полетных данных. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Все собранные сведения переданы следователям.

В Следственном комитете РФ не стали раскрывать содержание записей "черного ящика", сославшись на тайну следствия. Между тем "Коммерсант", со ссылкой на собственные источники, сообщил, что пилоты вскоре после взлета обратили внимание на отличающиеся показания скорости. Они до последнего момента пытались решить эту проблему.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.