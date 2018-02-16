Венгрия обвинила Украину в запуске "международной кампании лжи"

Будапешт призвал Киев приостановить реализацию закона об образовании и приступить к переговорам с членами Венгерской общины Закарпатской области Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Украина, которая стремится к европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским союзом", - говорится в заявлении министра, размещенного на сайте венгерского МИД.

По словам Сийярто, Украина начала "международную кампанию лжи", против Венгрии и закарпатских венгров.

"Закарпатские венгры не принимали участия в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры относительно закона "Об образовании" Украины в соответствии с требованием Венецианской комиссии", - подчеркнул Сийярто.

Министр призвал украинские власти приостановить выполнение закона об образовании, "пока не будет достигнуто соглашение с закарпатскими венграми по всем деталям".

Напомним, ранее Будапешт решил заблокировать заседание комиссии Украины - НАТО на уровне министров обороны. Мероприятие должно было состояться на полях министерской встречи Североатлантического альянса 14-15 февраля.

На Украине новый закон об образовании вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сократил возможность обучения на языках нацменьшинств.