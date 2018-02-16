Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Подлый Пит"

Семейные подозрения, музейные аферы, падающий труп и горящий автомобиль: вышел новый трейлер второго сезона "Подлого Пита".

Новая глава истории все более погружающегося во тьму проблем мошенника Мариуса Ясиповича от Брайана Крэнстона ("Во все тяжкие") и Грэма Йоста ("Ливень") посвящена его вынужденному возвращению в клан Мерфи, в который он когда-то вторгся обманом, назвавшись их родственником Питом.

Мариус попадает в криминальные руки людей, уверенных, что именно он и есть тот самый Пит Мерфи. Бандиты ищут деньги, с которыми скрылась Мэгги, мать Пита, поэтому они ставят условие: либо лже-Пит приведет их к ней, либо всей семье несдобровать.

Однако у матерого прощелыги рождается иной план - он решает провернуть аферу, обманув своих грабителей, чтобы спасти Мэгги и ее семью, а заодно и подзаработать. И собирается он это сделать своими фирменными и проверенными методами.

Первый сезон, судя по данным сервиса Amazon, вызвал самые положительные отклики среди зрителей, что без труда позволило решить вопрос о продлении на второй сезон.

Премьера второго сезона состоится 9 марта.