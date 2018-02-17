Кисляк обвинил США в охоте за российскими компьютерщиками по всему миру

Соединенные Штаты Америки объявили охоту за российскими компьютерщиками по всему миру, хотя эта страна сама является основным источником хакерских атак. Такое заявление сделал в субботу, 17 февраля, экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности.

"Я на своем веку видел в последние годы обвинения и домыслы в отношении России, наши американские коллеги объявили охоту по всему миру за российскими компьютерщиками", - констатировал бывший посол, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что в своей работе никогда не пытался вмешиваться во внутриполитическую жизнь США, как этого не делали и другие сотрудники посольства.

"Обвинять нас во вмешательстве в политическую жизнь в США - бессмыслица, - сказал он. - Не надо нас вовлекать в вашу внутреннюю борьбу, мы не имеем к ней никакого отношения".

Что касается компьютерных атак, то Кисляк привел результаты исследований, которые подтверждают, что именно США являются основным источником таких атак в мире.