РФ направила Киеву ноту протеста из-за погрома в здании Россотрудничества

Посольство России направило официальную ноту протеста в министерство иностранных дел Украины по поводу нападения представителей радикальных организаций на здание Россотрудничества в Киеве.

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем", - цитирует ТАСС пресс-службу дипмиссии.

Саму акцию в отношении Российского центра науки и культуры в посольстве назвали "наглой агрессивной выходкой", которой были нарушены положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году.

По данным агентства, погром в здании Россотрудничества устроили представители радикальных группировок "С14", "Традиции и порядок" и запрещенного в РФ "Правого сектора" "при участии депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Андрея Лозового". Они ворвались в Центр, расписали его стены антироссийскими лозунгами, поломали информационные и выставочные стенды и надругались над российским флагом. Как сообщили в посольстве, "не обошлось без рукоприкладства".

Самое неприятное, подчеркнули дипломаты, что в момент происшествия в здании находилось много посетителей, в основном - дети, однако прибывшие по вызову представители правоохранительных органов "пассивно наблюдали за происходящим".

Ранее "РГ" сообщала, что, по данным постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, в воскресенье неонацистская группировка "Организация украинских националистов" намерена поджечь здание Россотрудничества в Киеве.